Manisa'daki maden faciasından acı haber! Can kaybı 5'e yükseldi
Manisa'daki maden faciasından acı haber! Can kaybı 5'e yükseldi
Manisa'nın Soma ilçesinde madende meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 08:00
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 08:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- OLAY
Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir madende göçük meydana gelmiş, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığı, 2'sinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirilmişti.
Arama kurtarma ekipleri göçük altında kaldığı değerlendirilen 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürmüştü.
AFAD'DAN SOMA'DAKİ MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile alanda bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçüğün ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madencilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yaptı.
İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi.
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti.
Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken, diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Manisa'daki maden faciasından acı haber! Can kaybı 5'e yükseldi
Manisa'nın Soma ilçesinde madende meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- OLAY
Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir madende göçük meydana gelmiş, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığı, 2'sinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirilmişti.
Arama kurtarma ekipleri göçük altında kaldığı değerlendirilen 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürmüştü.
AFAD'DAN SOMA'DAKİ MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile alanda bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçüğün ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madencilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yaptı.
İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi.
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti.
Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken, diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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