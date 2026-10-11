Manisa'da otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri yakınında yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Manisa Valiliği, meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandığını bildirirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaralı sayısını 26 olarak açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 13:45
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 13:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kaza, İstanbul'dan İzmir yönüne seyreden 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün Akhisar Gişeleri mevkisinde bir çekiciyle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın ardından otobüs devrilirken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi yönlendirildi.
Manisa Valiliği 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Manisa Valiliği tarafından saat 12.45'te aktarılan açıklamada, kazaya ilişkin ihbarın saat 11.11'de alındığı belirtildi. Açıklamada, Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile çekicinin Akhisar otoyol girişi yakınında kazaya karıştığı bilgisi paylaşıldı.
Valilik, olay yerine sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, kazadan etkilenen kişilere yönelik kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır."
Açıklamanın devamında can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin şu bilgiler verildi:
"Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."
İçişleri Bakanı Çiftçi 26 yaralı olduğunu bildirdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin saat 13.01'de aktarılan açıklamasında da kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakan Çiftçi, Manisa Valiliğinin açıklamasından farklı olarak yaralı sayısını 26 olarak bildirdi.
Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır."
Kazanın ardından ilgili kurumların olay yerine sevk edildiğini belirten Çiftçi, müdahale çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
"AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz."
Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Özkan yaralıların tedavisine ilişkin konuştu
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, saat 13.06'da aktarılan açıklamasında kazada yaralanan vatandaşların farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Özkan, olay yerinde yaptığı değerlendirmede yaralıların sağlık durumlarına ilişkin sürecin devam ettiğini ifade etti.
Vali Özkan, "Yaralı vatandaşların tedavisi farklı hastanelerde devam ediyor." dedi.
Kaza sonrası ekipler bölgeye sevk edildi
Akhisar Gişeleri yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye ambulanslar, itfaiye, emniyet, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin kaynak metinde resmî bir tespit yer almadı. Otobüsün devrilmesine yol açan çarpışmanın koşulları hakkında da henüz doğrulanmış teknik bir açıklama bulunmuyor.
Valilik ve Bakanlığın yaralı sayıları farklı
Manisa Valiliği ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarında can kaybı 11 olarak bildirilirken yaralı sayısında farklılık bulunuyor. Valilik saat 12.45'te 27 yaralı, Bakan Çiftçi ise saat 13.01'de 26 yaralı olduğunu açıkladı.
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Manisa'da otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri yakınında yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Manisa Valiliği, meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandığını bildirirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaralı sayısını 26 olarak açıkladı.
Kaza, İstanbul'dan İzmir yönüne seyreden 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün Akhisar Gişeleri mevkisinde bir çekiciyle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın ardından otobüs devrilirken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi yönlendirildi.
Manisa Valiliği 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Manisa Valiliği tarafından saat 12.45'te aktarılan açıklamada, kazaya ilişkin ihbarın saat 11.11'de alındığı belirtildi. Açıklamada, Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile çekicinin Akhisar otoyol girişi yakınında kazaya karıştığı bilgisi paylaşıldı.
Valilik, olay yerine sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, kazadan etkilenen kişilere yönelik kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Açıklamanın devamında can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin şu bilgiler verildi:
İçişleri Bakanı Çiftçi 26 yaralı olduğunu bildirdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin saat 13.01'de aktarılan açıklamasında da kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakan Çiftçi, Manisa Valiliğinin açıklamasından farklı olarak yaralı sayısını 26 olarak bildirdi.
Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kazanın ardından ilgili kurumların olay yerine sevk edildiğini belirten Çiftçi, müdahale çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Özkan yaralıların tedavisine ilişkin konuştu
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, saat 13.06'da aktarılan açıklamasında kazada yaralanan vatandaşların farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Özkan, olay yerinde yaptığı değerlendirmede yaralıların sağlık durumlarına ilişkin sürecin devam ettiğini ifade etti.
Vali Özkan, "Yaralı vatandaşların tedavisi farklı hastanelerde devam ediyor." dedi.
Kaza sonrası ekipler bölgeye sevk edildi
Akhisar Gişeleri yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye ambulanslar, itfaiye, emniyet, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin kaynak metinde resmî bir tespit yer almadı. Otobüsün devrilmesine yol açan çarpışmanın koşulları hakkında da henüz doğrulanmış teknik bir açıklama bulunmuyor.
Valilik ve Bakanlığın yaralı sayıları farklı
Manisa Valiliği ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarında can kaybı 11 olarak bildirilirken yaralı sayısında farklılık bulunuyor. Valilik saat 12.45'te 27 yaralı, Bakan Çiftçi ise saat 13.01'de 26 yaralı olduğunu açıkladı.
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