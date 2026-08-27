Mahkemede pişkin sözler! Rüşvet için ''espriydi'' savunması
Mahkemede pişkin sözler! Rüşvet için ''espriydi'' savunması
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan, 200 bin dolarlık para trafiğinde kullandığı, 'Rüşvetin belgesi mi olur, tek muhatabın benim' sözlerini 'espri' diye açıklamaya çalıştı.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 08:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
'İmamoğlu suç örgütü' davasında eski CHP'li vekil Turan Aydoğan, 200 bin dolarlık rüşvet anlaşmasını doğrularken 'rüşvet' ifadelerini de 'espri' olarak nitelendirdi.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında işadamlarının ardından bir itiraf da Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan'dan geldi. Aydoğan ile Hüseyin Aydın ve Rahman Özdemir arasında geçtiği belirtilen ses kayıtları ele alındı. Aydoğan bazı bölümlerde kayıtların doğruluğundan emin olmadığını söylerken, birçok konuşmanın gerçekleştiğini kabul etti.
BEN ÖDEYECEĞİM
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, duruşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, 200 bin doların geri ödenmesine ilişkin ses kaydı oldu. Savcılık, Aydoğan'ın kayıtlarda "Ben perşembe günü kendim o parayı getireceğim kardeşim" dediğini hatırlattı. Aydoğan bu sözünü de reddetmedi ancak "Rahman Bey ödemezse getireceğim anlamında" söylediğini savundu.
Turan Aydoğan
'RÜŞVETİN BELGESİ Mİ OLUR?'
Duruşmada deşifre edilen ses kayıtlarında, Aydoğan'ın "Rüşvetin evrakı mı olur ya? Rüşvetin belgesi mi olur?" ifadelerini kullandığı duyuldu. Savcının bu sözleri hatırlatması üzerine eski milletvekili, kayıtları kesin bir dille reddetmek yerine konuşmanın gerçekleşmiş olabileceğini kabul etti ve skandal ifadeleri "espri" olarak nitelendirerek geçiştirmeye çalıştı.
200 BİN DOLARLIK ANLAŞMA
Savcılığın, hukuki bir problemin çözülmesi karşılığında 500 bin dolarlık rüşvet talep edildiği ve ön ödeme olarak 200 bin dolar elden teslim edildiği yönündeki iddiaları sorması üzerine Aydoğan, parayı kendisinin almadığını iddia etti. Ancak tarafların bu meblağ üzerinde anlaştığını bildiğini belirterek, "Parayı kendileri götürdüler, ödediklerini duydum. 200 bin dolara anlaştıklarını biliyorum" dedi.
O PROJEDEN 500 MİLYON KAZANDILAR
Muscan İnşaat sahibi müşteki tutuksuz sanık Uğur Güngör de verdiği ifadede şunları söyledi: "Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük servet sahibi oldu. İmamoğlu, Beylikdüzü'nde düşük bir oranla araziyi Vera projesi için Gül İnşaat'a verdi. Dairelerin satış bedelleri düşük gösterildi. Resmi olarak belirtilmeyen tutarlar Gül İnşaat ile İmamoğlu arasında paylaşıldı. Projenin yanındaki arsanın ihalesi de Gül İnşaat'a verildi. Bu projeden 500 milyon lira civarında kazanç elde ettiler."
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Mahkemede pişkin sözler! Rüşvet için ''espriydi'' savunması
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan, 200 bin dolarlık para trafiğinde kullandığı, 'Rüşvetin belgesi mi olur, tek muhatabın benim' sözlerini 'espri' diye açıklamaya çalıştı.
'İmamoğlu suç örgütü' davasında eski CHP'li vekil Turan Aydoğan, 200 bin dolarlık rüşvet anlaşmasını doğrularken 'rüşvet' ifadelerini de 'espri' olarak nitelendirdi.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında işadamlarının ardından bir itiraf da Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan'dan geldi. Aydoğan ile Hüseyin Aydın ve Rahman Özdemir arasında geçtiği belirtilen ses kayıtları ele alındı. Aydoğan bazı bölümlerde kayıtların doğruluğundan emin olmadığını söylerken, birçok konuşmanın gerçekleştiğini kabul etti.
BEN ÖDEYECEĞİM
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, duruşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, 200 bin doların geri ödenmesine ilişkin ses kaydı oldu. Savcılık, Aydoğan'ın kayıtlarda "Ben perşembe günü kendim o parayı getireceğim kardeşim" dediğini hatırlattı. Aydoğan bu sözünü de reddetmedi ancak "Rahman Bey ödemezse getireceğim anlamında" söylediğini savundu.
Turan Aydoğan
'RÜŞVETİN BELGESİ Mİ OLUR?'
Duruşmada deşifre edilen ses kayıtlarında, Aydoğan'ın "Rüşvetin evrakı mı olur ya? Rüşvetin belgesi mi olur?" ifadelerini kullandığı duyuldu. Savcının bu sözleri hatırlatması üzerine eski milletvekili, kayıtları kesin bir dille reddetmek yerine konuşmanın gerçekleşmiş olabileceğini kabul etti ve skandal ifadeleri "espri" olarak nitelendirerek geçiştirmeye çalıştı.
200 BİN DOLARLIK ANLAŞMA
Savcılığın, hukuki bir problemin çözülmesi karşılığında 500 bin dolarlık rüşvet talep edildiği ve ön ödeme olarak 200 bin dolar elden teslim edildiği yönündeki iddiaları sorması üzerine Aydoğan, parayı kendisinin almadığını iddia etti. Ancak tarafların bu meblağ üzerinde anlaştığını bildiğini belirterek, "Parayı kendileri götürdüler, ödediklerini duydum. 200 bin dolara anlaştıklarını biliyorum" dedi.
O PROJEDEN 500 MİLYON KAZANDILAR
Muscan İnşaat sahibi müşteki tutuksuz sanık Uğur Güngör de verdiği ifadede şunları söyledi: "Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük servet sahibi oldu. İmamoğlu, Beylikdüzü'nde düşük bir oranla araziyi Vera projesi için Gül İnşaat'a verdi. Dairelerin satış bedelleri düşük gösterildi. Resmi olarak belirtilmeyen tutarlar Gül İnşaat ile İmamoğlu arasında paylaşıldı. Projenin yanındaki arsanın ihalesi de Gül İnşaat'a verildi. Bu projeden 500 milyon lira civarında kazanç elde ettiler."
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