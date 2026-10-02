Maden göçüğünde ölen iki işçiye son veda

Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’e ait maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçiden Kerim Ören ile Halit Ersay, memleketlerinde düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı. Göçükte yaşamını yitiren diğer 3 işçi için de memleketlerinde cenaze törenleri düzenleneceği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 18:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için Manisa’da cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Ören’in 2010 yılından bu yana madende çalıştığı ve emekli olmayı düşündüğü öğrenildi.
Ören’in 13 yaşındaki oğlu Yaşar, cenaze töreninde babasının tabutunun başında uzun süre bekledi. Ören’in babası Yaşar Ören de cenaze namazı ve taziyeler sırasında gözyaşı döktü.
Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kerim Ören’in naaşı Karakurt Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Halit Ersay için Denizli’de cenaze töreni
Göçükte yaşamını yitiren 37 yaşındaki Halit Ersay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’ne getirildi.
Evli ve 3 çocuk babası Ersay için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ersay’ın naaşı daha sonra Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçe protokolü, Ersay’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Halit Ersay’ın çalışmak için Denizli’den Soma’ya gittiği, 2017 yılında madende çalışmaya başladığı ve göçükten yaklaşık 10 gün önce memleketindeki ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
Diğer 3 madenci de memleketlerinde uğurlanacak
Göçükte hayatını kaybeden diğer işçilerden Ramazan İnce’nin Balıkesir’de, Ömer Karakaya’nın Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, İsa Olcay’ın ise Kütahya’da düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Soma’daki maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçi mahsur kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında 2 işçi yaralı olarak kurtarılırken, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
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Maden göçüğünde ölen iki işçiye son veda
Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’e ait maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçiden Kerim Ören ile Halit Ersay, memleketlerinde düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı. Göçükte yaşamını yitiren diğer 3 işçi için de memleketlerinde cenaze törenleri düzenleneceği belirtildi.
Göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören için Manisa’da cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Ören’in 2010 yılından bu yana madende çalıştığı ve emekli olmayı düşündüğü öğrenildi.
Ören’in 13 yaşındaki oğlu Yaşar, cenaze töreninde babasının tabutunun başında uzun süre bekledi. Ören’in babası Yaşar Ören de cenaze namazı ve taziyeler sırasında gözyaşı döktü.
Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kerim Ören’in naaşı Karakurt Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Halit Ersay için Denizli’de cenaze töreni
Göçükte yaşamını yitiren 37 yaşındaki Halit Ersay’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’ne getirildi.
Evli ve 3 çocuk babası Ersay için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ersay’ın naaşı daha sonra Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçe protokolü, Ersay’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Halit Ersay’ın çalışmak için Denizli’den Soma’ya gittiği, 2017 yılında madende çalışmaya başladığı ve göçükten yaklaşık 10 gün önce memleketindeki ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
Diğer 3 madenci de memleketlerinde uğurlanacak
Göçükte hayatını kaybeden diğer işçilerden Ramazan İnce’nin Balıkesir’de, Ömer Karakaya’nın Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, İsa Olcay’ın ise Kütahya’da düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Soma’daki maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçi mahsur kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında 2 işçi yaralı olarak kurtarılırken, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
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