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Lojmanda gözaltına alınan Savcı tutuklandı
İstanbul Başakşehir’de, eski bir savcının evinde 37 yaşındaki Özlem Yıldız ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski savcı Ergün G. tutuklandı.
Olay, Başakşehir Vaditepe’deki hakim-savcı lojmanlarında meydana geldi. Eski savcı Ergün G., acil yardım hattını arayarak evinde bir kadının öldüğünü ihbar etti.
Olay yerine gelen ekipler, 37 yaşındaki Özlem Yıldız’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Tutuklandı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski savcı Ergün G., “kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İşte Savcının ifadesi
Emniyetteki ifadesinde savcı Ergün G., Yıldız’la arkadaş olduklarını, kendisini evinde misafir ettiğini ve olayın intihar olduğunu öne sürdü.
Eski savcı, yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini ve genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.
Eski savcı Ergün G., evinde ölü bulunan Özlem Yıldız’ın ölümüyle ilgili tutuklandı.
Savcı hakkındaki soruşturma devam ederken, genç kadının ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.Kaynak:Ntv
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