İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:04
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 12:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gece saatlerinde gözaltına alındı. Üzümcü'nün ilerleyen saatlerde İstanbul Adliyesinde ifade vermesi bekleniyor.
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Levent Üzümcü gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gece saatlerinde gözaltına alındı. Üzümcü'nün ilerleyen saatlerde İstanbul Adliyesinde ifade vermesi bekleniyor.
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