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Levent Üzümcü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:04
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 12:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Levent Üzümcü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gece saatlerinde gözaltına alındı. Üzümcü'nün ilerleyen saatlerde İstanbul Adliyesinde ifade vermesi bekleniyor.

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