Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı
Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:59
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 16:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.
Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.
DENİZ GÖKTAŞ'IN ADLİYEYE SEVKİNDE GERGİNLİK: KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNE PROTESTO
Adliyeye sevk edilen komedyen Deniz Göktaş'ın adli işlemleri sürerken, İstanbul Adliyesi önünde gerginlik yaşandı. Komedyene destek için bekleyen kalabalık arasından yine komedyene desteğe gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na laf atmalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, iptal edilen şaibeli kongre ile alakalı slogan atarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Grup, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere sloganlarla tepki gösterdi. Protesto sırasında kalabalık tarafından, "Hain Kemal", "Butlancılar", "Gençler sizin yüzünüzden yargılanıyor", "Dışarı" ve "Ayrıcalık istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.
AHLAKSIZLIĞA "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM" SAVUNMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde soruşturmaya konu olan görüntünün kendisine ait olduğunu kabul eden Göktaş, videonun 1 Haziran günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinden alındığını ve daha sonra kendi YouTube kanalında yayımlandığını söyledi.
"GÖSTERİ METNİ BANA AİT"
Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırladığı metinden oluştuğunu belirten Göktaş, "Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim. Bu, 1 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.
"Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasını kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını söyledi. Göktaş, "Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. 'Favori kitabım' diyorum. 'Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. 'Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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Kur'an-ı Kerim'e dil uzatmıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.
Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.
DENİZ GÖKTAŞ'IN ADLİYEYE SEVKİNDE GERGİNLİK: KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNE PROTESTO
Adliyeye sevk edilen komedyen Deniz Göktaş'ın adli işlemleri sürerken, İstanbul Adliyesi önünde gerginlik yaşandı. Komedyene destek için bekleyen kalabalık arasından yine komedyene desteğe gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na laf atmalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, iptal edilen şaibeli kongre ile alakalı slogan atarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Grup, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere sloganlarla tepki gösterdi. Protesto sırasında kalabalık tarafından, "Hain Kemal", "Butlancılar", "Gençler sizin yüzünüzden yargılanıyor", "Dışarı" ve "Ayrıcalık istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.
AHLAKSIZLIĞA "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM" SAVUNMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde soruşturmaya konu olan görüntünün kendisine ait olduğunu kabul eden Göktaş, videonun 1 Haziran günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinden alındığını ve daha sonra kendi YouTube kanalında yayımlandığını söyledi.
"GÖSTERİ METNİ BANA AİT"
Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırladığı metinden oluştuğunu belirten Göktaş, "Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim. Bu, 1 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.
"Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasını kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını söyledi. Göktaş, "Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. 'Favori kitabım' diyorum. 'Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. 'Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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