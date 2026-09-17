Kullandığı uçak Kolombiya'da düştü: Türk iş adamından 3 gün sonra acı haber
Kullandığı uçak Kolombiya'da düştü: Türk iş adamından 3 gün sonra acı haber
İş adamı Mehmet Çankaya'nın Kolombiya'da düşen uçağının enkazı 3 gün sonra bulundu. Çankaya ve 4 yolcunun öldüğü açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın Kolombiya'da dağlık bölgede bulunan enkazına, kazadan 3 gün sonra ulaşıldı. Çankaya'nın da aralarında olduğu 5 kişinin öldüğü açıklandı.
Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı içinde 4 yolcu bulunan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de yerel saatle 09.23'te yaklaşık 9 bin feet yükseklikte uçtuğu sırada telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kayboldu. Sarp ve engebeli arazide arama çalışmaları başlatıldı. Karayolunun bulunmadığı dağlık arazide ekiplerin yeri tespit edilen enkaza ulaşması üç gün sürdü. Olumsuz hava koşullarına rağmen Çankaya ve 4 yolcu için arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarını izleyen iş insanı Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, iki özel helikopterin bölgede inceleme yaptığını söyledi.
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, düşen uçakla ilgili "Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki uçakta bulunan herkes hayatını kaybetmiş halde bulundu" açıklamasını yaptı. Ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileyen De la Espriella, "Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısı karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİLİK TAKİPTEYDİ
İş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak Kolombiya'nın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. Uçakla telsiz irtibatının kesilmesinin ardından Türkiye Büyükelçiliği de yerel makamlarla temasa geçerek arama çalışmalarını anbean takip etmişti.
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Kullandığı uçak Kolombiya'da düştü: Türk iş adamından 3 gün sonra acı haber
İş adamı Mehmet Çankaya'nın Kolombiya'da düşen uçağının enkazı 3 gün sonra bulundu. Çankaya ve 4 yolcunun öldüğü açıklandı.
Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın Kolombiya'da dağlık bölgede bulunan enkazına, kazadan 3 gün sonra ulaşıldı. Çankaya'nın da aralarında olduğu 5 kişinin öldüğü açıklandı.
Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı içinde 4 yolcu bulunan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de yerel saatle 09.23'te yaklaşık 9 bin feet yükseklikte uçtuğu sırada telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kayboldu. Sarp ve engebeli arazide arama çalışmaları başlatıldı. Karayolunun bulunmadığı dağlık arazide ekiplerin yeri tespit edilen enkaza ulaşması üç gün sürdü. Olumsuz hava koşullarına rağmen Çankaya ve 4 yolcu için arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarını izleyen iş insanı Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, iki özel helikopterin bölgede inceleme yaptığını söyledi.
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, düşen uçakla ilgili "Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki uçakta bulunan herkes hayatını kaybetmiş halde bulundu" açıklamasını yaptı. Ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileyen De la Espriella, "Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısı karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİLİK TAKİPTEYDİ
İş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak Kolombiya'nın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. Uçakla telsiz irtibatının kesilmesinin ardından Türkiye Büyükelçiliği de yerel makamlarla temasa geçerek arama çalışmalarını anbean takip etmişti.
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