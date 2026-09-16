Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde! Kurtlar Vadisi Pusu'ya FETÖ incelemesi
Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde! Kurtlar Vadisi Pusu'ya FETÖ incelemesi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifade vermesinin ardından 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:42
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 15:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında "Kurtlar Vadisi"nin senaristlerinin ifade vermesinin ardından "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
KURTLAR VADİSİ PUSU'YA FETÖ İNCELEMESİ
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kaşif Kozinoğlu'nun 12.11.2011 tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir. Bilirkişi incelemesi, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
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Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde! Kurtlar Vadisi Pusu'ya FETÖ incelemesi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifade vermesinin ardından 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında "Kurtlar Vadisi"nin senaristlerinin ifade vermesinin ardından "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
KURTLAR VADİSİ PUSU'YA FETÖ İNCELEMESİ
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kaşif Kozinoğlu'nun 12.11.2011 tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir. Bilirkişi incelemesi, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
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