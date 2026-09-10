Kozinoğlu soruşturmasında yeni aşama! 10 şüpheli hakkında karar
Kozinoğlu soruşturmasında yeni aşama! 10 şüpheli hakkında karar
Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 10 şüpheli hakkında adli süreç işletildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi, 2 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturmada 11 Eylül’de yapılması planlanan fethi kabir işlemiyle Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin yeniden araştırılması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 20:29
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 20:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce yaptığı açıklamaya göre Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011’de rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kozinoğlu’nun hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi. Ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının ve eşinin ifadeleri alındı. Soruşturma sonunda 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Takipsizlik kararı kaldırıldı
Dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından soruşturma sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.
Gürlek’in açıklamasına göre Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Dosya hakkında gizlilik kararı alınırken olayın yeniden araştırılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.
11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, bir kişinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Gözaltındaki şüphelilerden biri tutuklandı. Yedi şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Fethi kabir işlemi 11 Eylül’de yapılacak
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.
İşlemin 11 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fethi kabir kapsamında yapılacak incelemelerden elde edilecek bulgular dosyadaki mevcut delillerle birlikte değerlendirilecek.
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Kozinoğlu soruşturmasında yeni aşama! 10 şüpheli hakkında karar
Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 10 şüpheli hakkında adli süreç işletildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi, 2 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturmada 11 Eylül’de yapılması planlanan fethi kabir işlemiyle Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin yeniden araştırılması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce yaptığı açıklamaya göre Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011’de rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kozinoğlu’nun hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi. Ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının ve eşinin ifadeleri alındı. Soruşturma sonunda 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Takipsizlik kararı kaldırıldı
Dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından soruşturma sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.
Gürlek’in açıklamasına göre Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Dosya hakkında gizlilik kararı alınırken olayın yeniden araştırılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.
11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, bir kişinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Gözaltındaki şüphelilerden biri tutuklandı. Yedi şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Fethi kabir işlemi 11 Eylül’de yapılacak
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.
İşlemin 11 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fethi kabir kapsamında yapılacak incelemelerden elde edilecek bulgular dosyadaki mevcut delillerle birlikte değerlendirilecek.
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