Kocaeli'nin Karamürsel ve Kandıra ilçelerindeki 9 plajda "mavi bayrak" dalgalanacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 09:41
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 plaj, çevre standartları, su kalitesi, güvenlik ve hizmet altyapısı gibi kriterleri başarıyla geçerek "mavi bayrak" ünvanını korudu.
Yaz sezonunda bölgenin en çok tercih edilen sahilleri, bu ödülle bir kez daha kalitesini tescilledi.
Karamürsel'de Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Kandıra'da Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Kovanağzı, Seyrek ve Miço plajları, bu yaz sezonunda da insanlara güvenli, temiz, sağlıklı yüzme alanları sunacak.
Kocaeli'nin 9 plajında mavi bayrak dalgalanacak
