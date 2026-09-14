Kocaeli'de suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 şüpheli daha gözaltında
Kocaeli'de suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 şüpheli daha gözaltında
Kocaeli'de bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce tutuklananların dışarıdaki işlerini yürüttükleri öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:09
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 10:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından, daha önce tutuklanan örgüt üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini devam ettirdikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. "Tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "yağma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 19 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kocaeli'de suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 12 şüpheli daha gözaltında
Kocaeli'de bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce tutuklananların dışarıdaki işlerini yürüttükleri öne sürüldü.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından, daha önce tutuklanan örgüt üyelerinin dışarıdaki faaliyetlerini devam ettirdikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. "Tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "yağma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada 19 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.
Çok Okunanlar