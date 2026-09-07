KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batması ve can kayıplarının yaşanmasının ardından üst düzey görevden almalar sürüyor. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ardından Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in de görevden alındığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 22:58
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 23:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Girne’den Taşucu’na hareket eden yolcu gemisinin batmasının ardından yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı.
Güneş’in görevden alınmasıyla birlikte gemi faciasının ardından üst düzey görev değişikliklerine bir yenisi eklendi. Görevden alma kararının ardından Meteoroloji Dairesi yönetimine ilişkin gelişmeler de gündeme geldi.
Erhan Arıklı da görevden alınmıştı
Gemi faciasının ardından KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alınmıştı. Arıklı’nın görevden alınmasının ardından genel başkanlığını yürüttüğü Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetten çekilme kararı almıştı.
Arıklı’nın ardından Sinan Güneş hakkında alınan karar, kazadan sonraki idari sürecin devam ettiğini gösterdi. Yetkili makamların kazaya ilişkin inceleme ve açıklamaları takip ediliyor.
Gemide 267 kişi bulunuyordu
Girne’den Taşucu’na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinde 267 kişinin bulunduğu bildirilmişti. Gemi, seferin başlamasından kısa süre sonra batmış ve olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
Kazanın nedenlerine ilişkin yürütülen süreç devam ederken, görevden alma kararları da KKTC gündemindeki yerini koruyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
KKTC’de gemi faciası sonrası yeni görevden alma
KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batması ve can kayıplarının yaşanmasının ardından üst düzey görevden almalar sürüyor. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ardından Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in de görevden alındığı bildirildi.
Girne’den Taşucu’na hareket eden yolcu gemisinin batmasının ardından yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı.
Güneş’in görevden alınmasıyla birlikte gemi faciasının ardından üst düzey görev değişikliklerine bir yenisi eklendi. Görevden alma kararının ardından Meteoroloji Dairesi yönetimine ilişkin gelişmeler de gündeme geldi.
Erhan Arıklı da görevden alınmıştı
Gemi faciasının ardından KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görevden alınmıştı. Arıklı’nın görevden alınmasının ardından genel başkanlığını yürüttüğü Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetten çekilme kararı almıştı.
Arıklı’nın ardından Sinan Güneş hakkında alınan karar, kazadan sonraki idari sürecin devam ettiğini gösterdi. Yetkili makamların kazaya ilişkin inceleme ve açıklamaları takip ediliyor.
Gemide 267 kişi bulunuyordu
Girne’den Taşucu’na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinde 267 kişinin bulunduğu bildirilmişti. Gemi, seferin başlamasından kısa süre sonra batmış ve olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
Kazanın nedenlerine ilişkin yürütülen süreç devam ederken, görevden alma kararları da KKTC gündemindeki yerini koruyor.
Çok Okunanlar