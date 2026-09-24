Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 10:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheliye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
31 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Kırıkkale'de yolsuzluk operasyonu: 31 gözaltı
Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheliye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
31 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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