Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 belediye çalışanı tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 09:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.Z., G.Ç. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Ne olmuştu?
Söz konusu soruşturma çerçevesinde, banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z., G.Ç. ve Ö.G. dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Yapılan incelemede, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z.'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimdeki tekniker G.Ç.'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Kırıkkale Belediyesi de 3 personel hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması: 3 belediye çalışanı tutuklandı
Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 belediye çalışanı tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.Z., G.Ç. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Ne olmuştu?
Söz konusu soruşturma çerçevesinde, banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z., G.Ç. ve Ö.G. dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Yapılan incelemede, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z.'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimdeki tekniker G.Ç.'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Kırıkkale Belediyesi de 3 personel hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
Çok Okunanlar