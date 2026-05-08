KKKA teşhisi konulan Büşra Sevim, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kene vakaları yeniden gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 18:08
Kastamonu’nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapıştıktan sonra rahatsızlanan Büşra Sevim, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. KKKA teşhisi konulan Sevim’in ölümü sonrası bölgede kene kaynaklı vakalar yeniden gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Büşra Sevim, bir yakınının cenazesine katılmak için bir süre önce Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne geldi. Köyde bulunduğu sırada vücuduna kene yapışan Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a döndü.
İstanbul’da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan Sevim, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Sevim’e Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sevim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi Kastamonu’da defnedildi
Hayatını kaybeden Büşra Sevim’in cenazesi memleketi Kastamonu’nun Koçcuğaz köyüne getirildi. Sevim, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
KKKA vakaları yeniden gündemde
Son haftalarda Tokat ve Sivas’ta da KKKA kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı.
Kene sonrası KKKA teşhisi konulan kadın öldü
