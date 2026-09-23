Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Doğu Perinçek ifade verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Doğu Perinçek ifade verdi
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli bulunduğu belirtilen Bayram Özbek hakkında da tutuklama kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 19:20
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 19:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ve oyuncularının ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.
Perinçek’in soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla değil, bilgi sahibi olarak dinlendiği öğrenildi.
Bayram Özbek tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edildiği belirtilen Bayram Özbek’in soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre Özbek, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamaları kapsamında Silivri Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Özbek’in üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamasında, Bayram Özbek’in olayla ilişkili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahlinin tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada Özbek’in “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ile “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamaları nedeniyle Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı kaydedildi.
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Doğu Perinçek ifade verdi
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli bulunduğu belirtilen Bayram Özbek hakkında da tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ve oyuncularının ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.
Perinçek’in soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla değil, bilgi sahibi olarak dinlendiği öğrenildi.
Bayram Özbek tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edildiği belirtilen Bayram Özbek’in soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre Özbek, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamaları kapsamında Silivri Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Özbek’in üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamasında, Bayram Özbek’in olayla ilişkili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahlinin tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada Özbek’in “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ile “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamaları nedeniyle Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı kaydedildi.
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