Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:36
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 08:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da Türkiye’ye dönüşünde yakalandı.
Kıbrıs dönüşü pasaport kontrolünde gözaltı
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan daha önce gözaltına alınmıştı.
Kıbrıs’ta bulunduğu öğrenilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
Uğur, Kıbrıs’tan dönüşünde uçağının saat 23.36’da havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emekli albay, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı.
2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da Türkiye’ye dönüşünde yakalandı.
Kıbrıs dönüşü pasaport kontrolünde gözaltı
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan daha önce gözaltına alınmıştı.
Kıbrıs’ta bulunduğu öğrenilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
Uğur, Kıbrıs’tan dönüşünde uçağının saat 23.36’da havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emekli albay, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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