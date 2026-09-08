Kartal Belediyesi’nde 58 milyon liralık ihale tartışması
Kartal Belediyesi’nde 58 milyon liralık ihale tartışması
CHP’li Kartal Belediyesi’nin 2025 yılı denetim komisyonu incelemesinde, kaldırım ve asfalt işlerinde en düşük teklif ile gerçekleşen ihale bedeli arasında 58 milyon liralık fark olduğu öne sürüldü. AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, farkın Kartal halkının üzerine kaldığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kartal Belediye Meclisinde, belediyenin yaptığı ihaleler ve ilçedeki sorunlar konuşuldu.
CHP'li Kartal Belediyesi'nde ihale skandalı patlak verdi. Meclis toplantısında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2025 yılı denetim komisyonunda yaptıkları incelemede ihaleyle yapılan kaldırım ve asfalt işlerinde bir firmanın 82 milyon teklif vermesine rağmen aynı işin 139 milyona yapıldığını söyledi. Yıldız, 'En düşük teklifi veren firma 82 milyon. Arada 58 milyon fark var. 58 milyon daha pahalıya bir ihaleyi Kartal halkı üstleniyor.' ifadelerini kullandı.
Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yönetiminde belediye binasında yapıldı.
Meclis'te gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2025 yılı denetim komisyonunda yaptıkları incelemede ihaleyle yapılan kaldırım ve asfalt işlerinde bir firmanın 82 milyon teklif vermesine rağmen aynı işin 139 milyona yapıldığını söyledi.
Yıldız, söz konusu işin belediye iştiraki Karyapsan tarafından 139 milyona alındığını, en düşük teklifi veren firmayla görüşülmediğini ifade ederek, "İşin bedeli 139 milyon. Karyapsan alıyor bu ihaleyi. En düşük teklifi veren firma 82 milyon. Arada 58 milyon fark var. Bu 58 milyon farkı en düşük firmaya soruyor Kamu İhale Kurumu (KİK). Çünkü Karyapsan şikayet ediyor 'Bu yapamaz.' diye. Belediye firması şikayet ettikten sonra en düşük teklifi veren firma cevap vermiyor ya da verdiği cevap siliniyor. Yani sonuç olarak 58 milyon daha pahalıya bir ihaleyi Kartal halkı üstleniyor." dedi.
Yine belediye tarafından ihaleyle verilen başka bir işte 45 ton demir eklendiğini ve bunun usulen yanlış olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:
"Bu ihalenin içerisinde olmaması gereken bir işlem yaptırıyorlar. Çöp aktarım istasyonumuz var Esentepe Mahallesi'nde. Burada bir rampa yapılması gerekiyor. Bu ufak rampayı da bu ihalenin içerisine koyuyorlar. Problem var mı? Usulen yanlış ama koymuşlar. İhale yapılıyor. Bu projesi olan bir iş. Projesinde 12 ton demir kullanılacak diyor. Ama denetim komisyonu üyelerimiz de burada, dosyayı incelerken içerisinde 15 Eylül tarihli başkan onayıyla çöp aktarım istasyonu rampasının revizyon işi var. Allah Allah! Zaten yaptık biz bu işi. Bir de bunun revizyonu mu var? Revizyonuna bakalım dedik. 12 ton demir 57 tona çıkıyor."
Yıldız, "Eğer projenin yanlış olduğunu görüp ona göre demir bağlamışlarsa bu suç. Projenin yanlış olmadığını görüp ki bence proje doğru, çünkü 45 tonla 10 daire yapılıyor. Mukayese etmek adına söylüyorum size, 12 ton isteniyor, ilave 45 ton getiriliyor, 57 ton. Zamansal hata var, parasal hata var. Bu hatalara Karyapsan yetkilileri, 'Evet biz bunları size izah edeceğiz', Fen İşleri Müdürlüğümüz de 'Evet burada bir hata var, ceza kesilmesi gerekiyor.' dedi. O gün bu bugün tarafıma ulaşan bir şey yok. Ben de buradan en azından dile getireyim ki Kartal halkı 45 ton demirin ne olduğunu bilsin." ifadelerini kullandı.
İlçede çöp toplayan kamyonlara bakım yapılmadığı için çöp sularının çevreye döküldüğünü ve pis koku oluştuğunu belirten Yıldız, "Burada çöp ihalesini alan firma yanlış işlem yapıyor. Araçların bakım onarımını yapmıyor. Çöpler, çöp suları sokaklarımıza, evlerimizin önüne dökülüyor. İhale şartnamesi gereği bunlara her bir yanlış işlem için 107 milyon ceza kesilmesi gerekiyor. Toplamda 50 cezaya ulaştığı zaman sözleşmenin fesih olması gerekiyor. Bu firmaya neden ceza kesilmez? Bunu kim kayırıyor başkanım?" diye konuştu.
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Kartal Belediyesi’nde 58 milyon liralık ihale tartışması
CHP’li Kartal Belediyesi’nin 2025 yılı denetim komisyonu incelemesinde, kaldırım ve asfalt işlerinde en düşük teklif ile gerçekleşen ihale bedeli arasında 58 milyon liralık fark olduğu öne sürüldü. AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, farkın Kartal halkının üzerine kaldığını söyledi.
Kartal Belediye Meclisinde, belediyenin yaptığı ihaleler ve ilçedeki sorunlar konuşuldu.
CHP'li Kartal Belediyesi'nde ihale skandalı patlak verdi. Meclis toplantısında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2025 yılı denetim komisyonunda yaptıkları incelemede ihaleyle yapılan kaldırım ve asfalt işlerinde bir firmanın 82 milyon teklif vermesine rağmen aynı işin 139 milyona yapıldığını söyledi. Yıldız, 'En düşük teklifi veren firma 82 milyon. Arada 58 milyon fark var. 58 milyon daha pahalıya bir ihaleyi Kartal halkı üstleniyor.' ifadelerini kullandı.
Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yönetiminde belediye binasında yapıldı.
Meclis'te gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2025 yılı denetim komisyonunda yaptıkları incelemede ihaleyle yapılan kaldırım ve asfalt işlerinde bir firmanın 82 milyon teklif vermesine rağmen aynı işin 139 milyona yapıldığını söyledi.
Yıldız, söz konusu işin belediye iştiraki Karyapsan tarafından 139 milyona alındığını, en düşük teklifi veren firmayla görüşülmediğini ifade ederek, "İşin bedeli 139 milyon. Karyapsan alıyor bu ihaleyi. En düşük teklifi veren firma 82 milyon. Arada 58 milyon fark var. Bu 58 milyon farkı en düşük firmaya soruyor Kamu İhale Kurumu (KİK). Çünkü Karyapsan şikayet ediyor 'Bu yapamaz.' diye. Belediye firması şikayet ettikten sonra en düşük teklifi veren firma cevap vermiyor ya da verdiği cevap siliniyor. Yani sonuç olarak 58 milyon daha pahalıya bir ihaleyi Kartal halkı üstleniyor." dedi.
Yine belediye tarafından ihaleyle verilen başka bir işte 45 ton demir eklendiğini ve bunun usulen yanlış olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:
"Bu ihalenin içerisinde olmaması gereken bir işlem yaptırıyorlar. Çöp aktarım istasyonumuz var Esentepe Mahallesi'nde. Burada bir rampa yapılması gerekiyor. Bu ufak rampayı da bu ihalenin içerisine koyuyorlar. Problem var mı? Usulen yanlış ama koymuşlar. İhale yapılıyor. Bu projesi olan bir iş. Projesinde 12 ton demir kullanılacak diyor. Ama denetim komisyonu üyelerimiz de burada, dosyayı incelerken içerisinde 15 Eylül tarihli başkan onayıyla çöp aktarım istasyonu rampasının revizyon işi var. Allah Allah! Zaten yaptık biz bu işi. Bir de bunun revizyonu mu var? Revizyonuna bakalım dedik. 12 ton demir 57 tona çıkıyor."
Yıldız, "Eğer projenin yanlış olduğunu görüp ona göre demir bağlamışlarsa bu suç. Projenin yanlış olmadığını görüp ki bence proje doğru, çünkü 45 tonla 10 daire yapılıyor. Mukayese etmek adına söylüyorum size, 12 ton isteniyor, ilave 45 ton getiriliyor, 57 ton. Zamansal hata var, parasal hata var. Bu hatalara Karyapsan yetkilileri, 'Evet biz bunları size izah edeceğiz', Fen İşleri Müdürlüğümüz de 'Evet burada bir hata var, ceza kesilmesi gerekiyor.' dedi. O gün bu bugün tarafıma ulaşan bir şey yok. Ben de buradan en azından dile getireyim ki Kartal halkı 45 ton demirin ne olduğunu bilsin." ifadelerini kullandı.
İlçede çöp toplayan kamyonlara bakım yapılmadığı için çöp sularının çevreye döküldüğünü ve pis koku oluştuğunu belirten Yıldız, "Burada çöp ihalesini alan firma yanlış işlem yapıyor. Araçların bakım onarımını yapmıyor. Çöpler, çöp suları sokaklarımıza, evlerimizin önüne dökülüyor. İhale şartnamesi gereği bunlara her bir yanlış işlem için 107 milyon ceza kesilmesi gerekiyor. Toplamda 50 cezaya ulaştığı zaman sözleşmenin fesih olması gerekiyor. Bu firmaya neden ceza kesilmez? Bunu kim kayırıyor başkanım?" diye konuştu.
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