Karadeniz'de deniz keyfine hava engeli! Vize ve Demirköy'de plajlar kapatıldı
Karadeniz'de deniz keyfine hava engeli! Vize ve Demirköy'de plajlar kapatıldı
Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere izin verilmiyor.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 09:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.
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Karadeniz'de deniz keyfine hava engeli! Vize ve Demirköy'de plajlar kapatıldı
Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere izin verilmiyor.
Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.
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