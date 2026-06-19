SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal kurtarıldı! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal kurtarıldı! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Kaçırıldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Kaçırma olayına ilişkin ise gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 08:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal kurtarıldı! Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver