Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki Muhammet Çelik hayatını kaybetti. Ocağın 15 gün önce patlayıcı maddeyle imha edilerek mühürlendiği, daha sonra farklı bir noktadan yeniden faaliyete geçirildiği öne sürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 19:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Esen Mahallesi’nde meydana geldi.
Kaçak maden ocağında çalışan Muhammet Çelik’in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Göçüğün ardından Çelik, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak yüzeye taşındı.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 51 yaşındaki işçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ocağın 15 gün önce mühürlendiği öne sürüldü
Göçüğün meydana geldiği kaçak maden ocağının olaydan 15 gün önce patlayıcı madde kullanılarak imha edildiği ve mühürlendiği öğrenildi.
Ocağın bulunduğu bölgenin E.Ç. isimli kişiye ait olduğu, mühürleme işleminin ardından farklı bir noktadan giriş açılarak kaçak ocağın yeniden faal hale getirildiği öne sürüldü.
Muhammet Çelik’in hayatını kaybettiği göçüğün ardından olayın nasıl meydana geldiği ve ocağın yeniden nasıl faaliyete geçirildiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Kaçak maden ocağındaki göçükte bir işçi öldü
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki Muhammet Çelik hayatını kaybetti. Ocağın 15 gün önce patlayıcı maddeyle imha edilerek mühürlendiği, daha sonra farklı bir noktadan yeniden faaliyete geçirildiği öne sürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Esen Mahallesi’nde meydana geldi.
Kaçak maden ocağında çalışan Muhammet Çelik’in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Göçüğün ardından Çelik, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak yüzeye taşındı.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 51 yaşındaki işçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ocağın 15 gün önce mühürlendiği öne sürüldü
Göçüğün meydana geldiği kaçak maden ocağının olaydan 15 gün önce patlayıcı madde kullanılarak imha edildiği ve mühürlendiği öğrenildi.
Ocağın bulunduğu bölgenin E.Ç. isimli kişiye ait olduğu, mühürleme işleminin ardından farklı bir noktadan giriş açılarak kaçak ocağın yeniden faal hale getirildiği öne sürüldü.
Muhammet Çelik’in hayatını kaybettiği göçüğün ardından olayın nasıl meydana geldiği ve ocağın yeniden nasıl faaliyete geçirildiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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