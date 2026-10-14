SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar çöktü, dereler taştı, 1 can kaybı var

İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar çöktü, dereler taştı, 1 can kaybı var

İstanbul Valiliği, Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına yapılan M.I'nın (14) hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 21:05
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 01:08
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar çöktü, dereler taştı, 1 can kaybı var

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda, sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Valiliği olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyururken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlayarak vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver