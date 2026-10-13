İstanbul metrosunda patlama sesleri yolcular tahliye edildi
İstanbul metrosunda patlama sesleri yolcular tahliye edildi
İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu istasyonunda tünelden patlama sesleri duyulduğu ve yoğun duman oluştuğu bildirildi. Olayın ardından yolcular güvenlik amacıyla tahliye edilirken metro seferlerinde aksama yaşandı. Metro İstanbul, hatta teknik arıza meydana geldiğini açıklayarak seferlerin belirli istasyonlar arasında sürdürüldüğünü duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:18
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 10:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan bilgilere göre Ihlamurkuyu istasyonundaki metro tünelinde iki kez patlama sesi duyuldu. Elektrik trafosundan kaynaklandığı öne sürülen teknik arızanın ardından tünelde yoğun duman oluştuğu aktarıldı.
Duman nedeniyle istasyondaki yolcuların tahliyesine başlandı. Güvenlik görevlilerinin yolculara vagonlardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.
Metro İstanbul sefer düzenini açıkladı
Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arızaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, seferlerin hattın belirli bölümlerinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır.
Açıklamaya göre teknik arıza nedeniyle hattın tamamında kesintisiz ulaşım sağlanamıyor. Seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasındaki bölümlerde sürdürülüyor.
Yolcular istasyondan tahliye edildi
Tünelde oluştuğu bildirilen yoğun dumanın ardından güvenlik görevlileri tarafından tahliye işlemleri gerçekleştirildi. İstasyonda bulunan yolcuların güvenli bölgelere yönlendirildiği ve vagonlardan uzak durmaları konusunda uyarıldığı aktarıldı.
Olay nedeniyle bazı yolcuların istasyonda beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Tahliye edilen yolcu sayısı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Metro seferlerinin normale dönmesi bekleniyor
Metro İstanbul'un açıklamasında arızanın giderilmesi için öngörülen süreye ilişkin bilgi verilmedi. Teknik arızanın kesin nedeni ve seferlerin tüm hat boyunca ne zaman yeniden başlayacağı konusunda da ayrıntı paylaşılmadı.
M5 hattını kullanacak yolcuların ulaşım planlamasında Metro İstanbul tarafından duyurulan güncel sefer düzeni esas alınacak.
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İstanbul metrosunda patlama sesleri yolcular tahliye edildi
İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu istasyonunda tünelden patlama sesleri duyulduğu ve yoğun duman oluştuğu bildirildi. Olayın ardından yolcular güvenlik amacıyla tahliye edilirken metro seferlerinde aksama yaşandı. Metro İstanbul, hatta teknik arıza meydana geldiğini açıklayarak seferlerin belirli istasyonlar arasında sürdürüldüğünü duyurdu.
Paylaşılan bilgilere göre Ihlamurkuyu istasyonundaki metro tünelinde iki kez patlama sesi duyuldu. Elektrik trafosundan kaynaklandığı öne sürülen teknik arızanın ardından tünelde yoğun duman oluştuğu aktarıldı.
Duman nedeniyle istasyondaki yolcuların tahliyesine başlandı. Güvenlik görevlilerinin yolculara vagonlardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.
Metro İstanbul sefer düzenini açıkladı
Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arızaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, seferlerin hattın belirli bölümlerinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklamaya göre teknik arıza nedeniyle hattın tamamında kesintisiz ulaşım sağlanamıyor. Seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasındaki bölümlerde sürdürülüyor.
Yolcular istasyondan tahliye edildi
Tünelde oluştuğu bildirilen yoğun dumanın ardından güvenlik görevlileri tarafından tahliye işlemleri gerçekleştirildi. İstasyonda bulunan yolcuların güvenli bölgelere yönlendirildiği ve vagonlardan uzak durmaları konusunda uyarıldığı aktarıldı.
Olay nedeniyle bazı yolcuların istasyonda beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Tahliye edilen yolcu sayısı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Metro seferlerinin normale dönmesi bekleniyor
Metro İstanbul'un açıklamasında arızanın giderilmesi için öngörülen süreye ilişkin bilgi verilmedi. Teknik arızanın kesin nedeni ve seferlerin tüm hat boyunca ne zaman yeniden başlayacağı konusunda da ayrıntı paylaşılmadı.
M5 hattını kullanacak yolcuların ulaşım planlamasında Metro İstanbul tarafından duyurulan güncel sefer düzeni esas alınacak.
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