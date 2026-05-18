Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Çok Okunanlar