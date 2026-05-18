SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 09:12
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver