İstanbul Havalimanı’nda haciz şoku! Uçak kalkamadı
İstanbul Havalimanı’nda haciz şoku! Uçak kalkamadı
İstanbul Havalimanı’nda İran seferine hazırlanan Caspian Airlines’a ait uçak, havayolu şirketinin yaklaşık 3 milyon avroluk borcuna ilişkin icra işlemi nedeniyle kalkamadı. Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurlarının havalimanına gelmesinin ardından EP-KPB kuyruk tescilli uçağa haciz işlemi uygulandı. Uçakta bulunan yolcular ise kalkış öncesinde indirilerek terminale alındı.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 22:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İranlı havayolu şirketi Caspian Airlines’ın İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği seferler kapsamında bir gözetim şirketine borcu bulunduğu belirtildi.
Yaklaşık 3 milyon avro tutarındaki borç nedeniyle başlatılan hukuki süreç kapsamında alacaklı şirketin avukatları ile icra memurları İstanbul Havalimanı’na geldi.
Uçağın kalkışına izin verilmedi
İcra işleminin gerçekleştirildiği sırada Caspian Airlines’a ait EP-KPB kuyruk tescilli uçak, İran seferi için kalkış hazırlığı yapıyordu.
Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, borca ilişkin hukuki süreç kapsamında uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine uçağın kalkış süreci durduruldu.
Yolcular uçaktan indirildi
Kalkışın durdurulmasının ardından uçakta bulunan yolcuların tahliye edilmesine karar verildi. Yolcular uçaktan indirilerek İstanbul Havalimanı terminaline alındı.
Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından Caspian Airlines’a ait uçağa haciz işlemi uygulandı.
EP-KPB tescilli uçağa haciz uygulandı
İcra işleminin doğrudan İran seferine hazırlanan EP-KPB kuyruk tescilli uçak üzerinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Haciz işlemi nedeniyle uçak planlanan İran seferini gerçekleştiremedi. Borca ilişkin hukuki sürecin bundan sonraki aşamaları ilgili taraflar ve icra makamları tarafından yürütülecek.
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İstanbul Havalimanı’nda haciz şoku! Uçak kalkamadı
İstanbul Havalimanı’nda İran seferine hazırlanan Caspian Airlines’a ait uçak, havayolu şirketinin yaklaşık 3 milyon avroluk borcuna ilişkin icra işlemi nedeniyle kalkamadı. Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurlarının havalimanına gelmesinin ardından EP-KPB kuyruk tescilli uçağa haciz işlemi uygulandı. Uçakta bulunan yolcular ise kalkış öncesinde indirilerek terminale alındı.
İranlı havayolu şirketi Caspian Airlines’ın İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği seferler kapsamında bir gözetim şirketine borcu bulunduğu belirtildi.
Yaklaşık 3 milyon avro tutarındaki borç nedeniyle başlatılan hukuki süreç kapsamında alacaklı şirketin avukatları ile icra memurları İstanbul Havalimanı’na geldi.
Uçağın kalkışına izin verilmedi
İcra işleminin gerçekleştirildiği sırada Caspian Airlines’a ait EP-KPB kuyruk tescilli uçak, İran seferi için kalkış hazırlığı yapıyordu.
Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, borca ilişkin hukuki süreç kapsamında uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine uçağın kalkış süreci durduruldu.
Yolcular uçaktan indirildi
Kalkışın durdurulmasının ardından uçakta bulunan yolcuların tahliye edilmesine karar verildi. Yolcular uçaktan indirilerek İstanbul Havalimanı terminaline alındı.
Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından Caspian Airlines’a ait uçağa haciz işlemi uygulandı.
EP-KPB tescilli uçağa haciz uygulandı
İcra işleminin doğrudan İran seferine hazırlanan EP-KPB kuyruk tescilli uçak üzerinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Haciz işlemi nedeniyle uçak planlanan İran seferini gerçekleştiremedi. Borca ilişkin hukuki sürecin bundan sonraki aşamaları ilgili taraflar ve icra makamları tarafından yürütülecek.
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