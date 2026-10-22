İstanbul'da yasa dışı yumurta ticaretine 8 tutuklama
İstanbul'da yasa dışı yumurta ticaretine 8 tutuklama
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 8'i tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadınların yurt dışına götürülerek üreme hücrelerinin alındığı ve bunların tüp bebek tedavisi isteyen kişilere satıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 22:49
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 22:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık, 8 şüpheliyi suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderdi. Diğer 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edildi.
Sulh ceza hâkimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol talep edilen 36 kişi ise belirlenen tedbirler kapsamında serbest bırakıldı.
Kadınların yurt dışına götürüldüğü iddiası araştırılıyor
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin genç kadınları yurt dışına götürerek üreme hücrelerinin alınmasını organize ettikleri iddia ediliyor. Elde edilen hücrelerin daha sonra tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen kişilere satıldığı öne sürülüyor.
İddialara göre şüpheliler, üreme hücresi teminine yönelik faaliyetleri organize bir yapı üzerinden yürütüyordu. Kadınlardan alınan hücrelerin alıcılarla buluşturulmasında aracılık faaliyetleri gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
Üreme hücreleri için katalog hazırlandığı öne sürüldü
Şüpheliler, tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen kişilere yönelik bir katalog sistemi oluşturdu. Bu sistem üzerinden üreme hücrelerinin seçilmesi ve satışının organize edildiği belirtiliyor.
Katalogların içeriği, hazırlanma yöntemi ve işlemlerde kullanılan iletişim kanallarına ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz açıklanmadı. Bu iddiaların soruşturma kapsamında delillerle değerlendirilmesi bekleniyor.
8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Adliyeye sevk edilen 44 kişi hakkında karar verilmesinin ardından soruşturmanın diğer şüphelilerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha arandığı bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul'da yasa dışı yumurta ticaretine 8 tutuklama
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 8'i tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadınların yurt dışına götürülerek üreme hücrelerinin alındığı ve bunların tüp bebek tedavisi isteyen kişilere satıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık, 8 şüpheliyi suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderdi. Diğer 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edildi.
Sulh ceza hâkimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol talep edilen 36 kişi ise belirlenen tedbirler kapsamında serbest bırakıldı.
Kadınların yurt dışına götürüldüğü iddiası araştırılıyor
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin genç kadınları yurt dışına götürerek üreme hücrelerinin alınmasını organize ettikleri iddia ediliyor. Elde edilen hücrelerin daha sonra tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen kişilere satıldığı öne sürülüyor.
İddialara göre şüpheliler, üreme hücresi teminine yönelik faaliyetleri organize bir yapı üzerinden yürütüyordu. Kadınlardan alınan hücrelerin alıcılarla buluşturulmasında aracılık faaliyetleri gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
Üreme hücreleri için katalog hazırlandığı öne sürüldü
Şüpheliler, tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen kişilere yönelik bir katalog sistemi oluşturdu. Bu sistem üzerinden üreme hücrelerinin seçilmesi ve satışının organize edildiği belirtiliyor.
Katalogların içeriği, hazırlanma yöntemi ve işlemlerde kullanılan iletişim kanallarına ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz açıklanmadı. Bu iddiaların soruşturma kapsamında delillerle değerlendirilmesi bekleniyor.
8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Adliyeye sevk edilen 44 kişi hakkında karar verilmesinin ardından soruşturmanın diğer şüphelilerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha arandığı bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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