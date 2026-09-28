İstanbul’da yağış trafiği felç etti, yollar kilitlendi
İstanbul’da yağış trafiği felç etti, yollar kilitlendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan yağış, 28 Eylül 2026 akşam saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaşırken, Anadolu Yakası’nda yüzde 85, Avrupa Yakası’nda yüzde 76 olarak ölçüldü. İş çıkış saatleriyle yağışın aynı döneme denk gelmesi ana arterlerde uzun araç kuyruklarına, toplu taşıma aktarma noktalarında ise yoğunluğa neden oldu.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 20:25
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 20:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yağışın etkisini artırmasıyla Anadolu Yakası’ndaki birçok ana arterde araçların ilerleme hızı düştü. D-100 Karayolu’nun Bostancı ve çevresinde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 üzerinde Uzunçayır’dan başlayan yoğunluk Tuzla İçmeler Köprüsü’ne kadar uzandı. Karşı yönde Kartal Köprüsü’nden başlayan sıkışıklık ise Avrasya Tüneli’ne kadar devam etti.
TEM Otoyolu’nda Tuzla’da başlayan yoğunluğun Sancaktepe’den itibaren arttığı ve Çamlıca Gişeleri’ne kadar sürdüğü görüldü.
Köprü bağlantılarında araç kuyrukları oluştu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı.
Şile Otoyolu ve Altunizade çevresinde araçlar yavaş ilerlerken, İdealtepe Sahil Yolu’nda başlayan trafik Kadıköy’e kadar devam etti. Üsküdar-Beykoz hattında ise her iki yönde yoğunluk görüldü.
Avrupa Yakası’nda trafik yüzde 76’ya ulaştı
Avrupa Yakası’nda da yağış ve iş çıkış saatlerinin etkisiyle ana güzergâhlarda araç yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu’nun Edirne yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan trafik Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere’ye kadar uzandı.
TEM Otoyolu’nda İSTOÇ ile Mahmutbey Gişeleri arasında yoğunluk oluşurken, Bahçeşehir’den Edirne yönüne doğru da araçların yavaş ilerlediği görüldü.
Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da trafik yoğunluğu kaydedildi.
Toplu taşıma duraklarında yoğunluk arttı
Karayollarındaki yoğunluk nedeniyle toplu taşımaya yönelen vatandaşlar metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.
Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi önemli aktarma noktalarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binebilmek için duraklarda bekledi.
Yağışların zaman zaman etkisini sürdürmesi halinde kent içi ulaşımda oluşabilecek yeni yoğunluklar açısından meteorolojik uyarılar ve trafik verileri takip edilecek.
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İstanbul’da yağış trafiği felç etti, yollar kilitlendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan yağış, 28 Eylül 2026 akşam saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaşırken, Anadolu Yakası’nda yüzde 85, Avrupa Yakası’nda yüzde 76 olarak ölçüldü. İş çıkış saatleriyle yağışın aynı döneme denk gelmesi ana arterlerde uzun araç kuyruklarına, toplu taşıma aktarma noktalarında ise yoğunluğa neden oldu.
Yağışın etkisini artırmasıyla Anadolu Yakası’ndaki birçok ana arterde araçların ilerleme hızı düştü. D-100 Karayolu’nun Bostancı ve çevresinde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 üzerinde Uzunçayır’dan başlayan yoğunluk Tuzla İçmeler Köprüsü’ne kadar uzandı. Karşı yönde Kartal Köprüsü’nden başlayan sıkışıklık ise Avrasya Tüneli’ne kadar devam etti.
TEM Otoyolu’nda Tuzla’da başlayan yoğunluğun Sancaktepe’den itibaren arttığı ve Çamlıca Gişeleri’ne kadar sürdüğü görüldü.
Köprü bağlantılarında araç kuyrukları oluştu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı.
Şile Otoyolu ve Altunizade çevresinde araçlar yavaş ilerlerken, İdealtepe Sahil Yolu’nda başlayan trafik Kadıköy’e kadar devam etti. Üsküdar-Beykoz hattında ise her iki yönde yoğunluk görüldü.
Avrupa Yakası’nda trafik yüzde 76’ya ulaştı
Avrupa Yakası’nda da yağış ve iş çıkış saatlerinin etkisiyle ana güzergâhlarda araç yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu’nun Edirne yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan trafik Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere’ye kadar uzandı.
TEM Otoyolu’nda İSTOÇ ile Mahmutbey Gişeleri arasında yoğunluk oluşurken, Bahçeşehir’den Edirne yönüne doğru da araçların yavaş ilerlediği görüldü.
Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da trafik yoğunluğu kaydedildi.
Toplu taşıma duraklarında yoğunluk arttı
Karayollarındaki yoğunluk nedeniyle toplu taşımaya yönelen vatandaşlar metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.
Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi önemli aktarma noktalarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binebilmek için duraklarda bekledi.
Yağışların zaman zaman etkisini sürdürmesi halinde kent içi ulaşımda oluşabilecek yeni yoğunluklar açısından meteorolojik uyarılar ve trafik verileri takip edilecek.
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