İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 10:07
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 10:08
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şişli'de 2 ev ile 2 araca yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 likit esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

