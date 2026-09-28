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İstanbul'da toprak kayması: Apartmandaki 25 kişi tahliye edildi
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüpsultan’da toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış sağanağa dönüştü.
Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi.
Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti.
Bir süre inceleme yapan ekipler, kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti.
Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.
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