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İstanbul'da sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Çengelköy'de vatandaşlarla sıcak buluşma. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki esnafı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
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