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İstanbul'da sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Çengelköy'de vatandaşlarla sıcak buluşma. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki esnafı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.

Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:19
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 15:20
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

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