İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:03
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 09:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 23 olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 23 olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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