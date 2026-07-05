İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, yağmur geri dönüyor
İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, yağmur geri dönüyor
İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının ardından hava koşullarında değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5-11 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre kentte 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak mevsim normallerine, bazı bölgelerde ise normallerin altına gerilemesi öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 09:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı güncel tahmin haritasına göre İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlarla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanması, özellikle akşam saatlerinde daha serin bir havanın hissedilmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu bölgede rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak
Haftalık tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. Serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerine, yer yer ise bu değerlerin altına inmesi bekleniyor. Meteoroloji, güncel tahmin ve uyarıların resmi kanallar üzerinden takip edilmesini tavsiye ediyor.
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İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, yağmur geri dönüyor
İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının ardından hava koşullarında değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5-11 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre kentte 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak mevsim normallerine, bazı bölgelerde ise normallerin altına gerilemesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı güncel tahmin haritasına göre İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlarla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanması, özellikle akşam saatlerinde daha serin bir havanın hissedilmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu bölgede rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde sıcaklıklar azalacak
Haftalık tahmin raporuna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. Serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerine, yer yer ise bu değerlerin altına inmesi bekleniyor. Meteoroloji, güncel tahmin ve uyarıların resmi kanallar üzerinden takip edilmesini tavsiye ediyor.
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