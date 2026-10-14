İstanbul'da sel ve fırtına uyarısı erken çıkın çağrısı
İstanbul'da sel ve fırtına uyarısı erken çıkın çağrısı
İstanbul'da 13 Ekim akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim 2026 Çarşamba günü etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Esenyurt ve Sultangazi'de yollar, alt geçitler ve bazı iş yerleri su altında kalırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kuvvetli yağış ve fırtına beklentisini paylaştı. Rüzgârın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken 13 ilçede metrekareye 70 kilograma kadar yağış tahmin edildi. Hava Forum ise akşam saatlerinde yağışın şiddetlenebileceğini belirterek imkânı bulunan vatandaşlara işten erken ayrılma çağrısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:20
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 13:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Haramidere Sanayi Bölgesi'nde su baskınlarına neden oldu. Bölgede bulunan bazı iş yerleri su altında kalırken Zafer Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan tünelde iki araç mahsur kaldı.
Haramidere Köprüsü'nün altından geçen suyun seviyesinin yükseldiği bildirildi. Yağış nedeniyle bölgedeki bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.
Sultangazi'de araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su basarken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri su tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Aynı mahallede bulunan bir alt geçidin suyla dolması sonucu bazı araçlar mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların araçları kurtarmak için ip kullanarak müdahalede bulunduğu aktarıldı.
Eski Habibler Mahallesi'nde Nurettin Uzun İlkokulu ile Vefa Poyraz Caddesi arasındaki istinat duvarının bir bölümü okul bahçesine doğru yıkıldı. Olayda yaralanan olmadığı, çevrede güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
Malkoçoğlu Mahallesi'nde ise Habibler ve Edirne Asfaltı güzergâhındaki bazı ev ve bahçeleri su bastı. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Hava Forum'dan İstanbullulara erken çıkın çağrısı
Hava Forum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'da yağışların akşam saatlerine doğru kuvvetlenebileceğini belirtti. İşten erken ayrılma imkânı bulunan vatandaşlara bu seçeneği değerlendirmeleri tavsiye edildi.
Paylaşımda, Karadeniz üzerinden gelen nemli hava akışının yağışları destekleyebileceği ve poyrazın kuvvetlenmesinin beklendiği aktarıldı. Zorunlu işi bulunmayan vatandaşların akşam saatlerinde dışarıda olmamaları yönünde uyarı yapıldı.
AKOM 13 ilçede kuvvetli yağış bekliyor
AKOM'un 14 Ekim tarihli değerlendirmesine göre İstanbul'da rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00'e kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
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İstanbul'da sel ve fırtına uyarısı erken çıkın çağrısı
İstanbul'da 13 Ekim akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim 2026 Çarşamba günü etkisini sürdüren sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Esenyurt ve Sultangazi'de yollar, alt geçitler ve bazı iş yerleri su altında kalırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kuvvetli yağış ve fırtına beklentisini paylaştı. Rüzgârın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken 13 ilçede metrekareye 70 kilograma kadar yağış tahmin edildi. Hava Forum ise akşam saatlerinde yağışın şiddetlenebileceğini belirterek imkânı bulunan vatandaşlara işten erken ayrılma çağrısında bulundu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Haramidere Sanayi Bölgesi'nde su baskınlarına neden oldu. Bölgede bulunan bazı iş yerleri su altında kalırken Zafer Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan tünelde iki araç mahsur kaldı.
Haramidere Köprüsü'nün altından geçen suyun seviyesinin yükseldiği bildirildi. Yağış nedeniyle bölgedeki bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.
Sultangazi'de araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su basarken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri su tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Aynı mahallede bulunan bir alt geçidin suyla dolması sonucu bazı araçlar mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların araçları kurtarmak için ip kullanarak müdahalede bulunduğu aktarıldı.
Eski Habibler Mahallesi'nde Nurettin Uzun İlkokulu ile Vefa Poyraz Caddesi arasındaki istinat duvarının bir bölümü okul bahçesine doğru yıkıldı. Olayda yaralanan olmadığı, çevrede güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
Malkoçoğlu Mahallesi'nde ise Habibler ve Edirne Asfaltı güzergâhındaki bazı ev ve bahçeleri su bastı. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Hava Forum'dan İstanbullulara erken çıkın çağrısı
Hava Forum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'da yağışların akşam saatlerine doğru kuvvetlenebileceğini belirtti. İşten erken ayrılma imkânı bulunan vatandaşlara bu seçeneği değerlendirmeleri tavsiye edildi.
Paylaşımda, Karadeniz üzerinden gelen nemli hava akışının yağışları destekleyebileceği ve poyrazın kuvvetlenmesinin beklendiği aktarıldı. Zorunlu işi bulunmayan vatandaşların akşam saatlerinde dışarıda olmamaları yönünde uyarı yapıldı.
AKOM 13 ilçede kuvvetli yağış bekliyor
AKOM'un 14 Ekim tarihli değerlendirmesine göre İstanbul'da rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00'e kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
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