İstanbul'da sağanak başlıyor sıcaklıklar 8 derece düşecek
İstanbul'da sağanak başlıyor sıcaklıklar 8 derece düşecek
İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli havanın ardından yeni haftayla birlikte yağışlı ve serin hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşıldığı aktarılan tahminlere göre, 13 Ekim 2026 Salı gününden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 7-8 derece azalması beklenirken, özellikle 15 Ekim Perşembe günü yağış miktarının metrekareye 60 kilograma kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 12:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması, yağış görülmemesi bekleniyor. Salı günü başlayacağı tahmin edilen sağanakların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.
İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?
AKOM'un paylaşılan haftalık hava durumu tahminine göre İstanbul'da yağışlı sistemin 13 Ekim Salı günü etkisini göstermesi bekleniyor. Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, sıcaklıkların ise önceki günlere göre düşüşe geçeceği öngörülüyor.
Salı günü metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 15 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise yağış miktarının artması ve sıcaklıkların 15-21 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
15 Ekim Perşembe günü yağış miktarı artacak
AKOM'un haftalık tahmininde en yüksek yağış miktarı 15 Ekim Perşembe günü için öngörülüyor. Bu tarihte İstanbul genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor.
14 Ekim Çarşamba günü için metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış tahmin edilirken, perşembe günü beklenen miktar önceki iki günün tahminlerinin üzerine çıkıyor. Yağışların şiddetindeki olası artışın güncel meteorolojik değerlendirmelerle takip edilmesi gerekiyor.
İstanbul'da sıcaklıklar 14 dereceye kadar düşecek
Yağışlı hava sisteminin etkisiyle İstanbul'da hava sıcaklıklarının da gerilemesi bekleniyor. Salı günü 22 dereceye kadar çıkması öngörülen sıcaklıkların, perşembe günü en yüksek 17 derece seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul 12-17 Ekim 2026 hava durumu tablosu
İstanbul haftalık hava tahmini
12–17 Ekim 2026 · AKOM'a atfedilen veriler
Tarih
Sıcaklık
Yağış miktarı
12 Ekim Pzt
Belirtilmedi
Yağış beklenmiyor
13 Ekim Sal
15–22 °C
5–15 kg/m²
14 Ekim Çar
15–21 °C
10–20 kg/m²
15 Ekim Per
14–17 °C
30–60 kg/m²
16 Ekim Cum
15–18 °C
Belirtilmedi
17 Ekim Cmt
14–19 °C
Belirtilmedi
Yağış miktarları metrekare başına kilogram cinsindendir. Kaynak metinde bulunmayan sıcaklık ve yağış değerleri eklenmemiştir.
Meteoroloji Türkiye genelinde hangi bölgelerde yağış bekliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne atfedilen değerlendirmelere göre ülke genelinde havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
İstanbul'da ise yeni haftanın ilk gününden itibaren hava koşullarının değişmesi, salı günüyle birlikte yağışların başlaması öngörülüyor. Yağışlı sistemin etkisi ve sıcaklık değerleri, hafta boyunca yayımlanacak güncel meteorolojik tahminlerle daha ayrıntılı olarak izlenebilecek.
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İstanbul'da sağanak başlıyor sıcaklıklar 8 derece düşecek
İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak ve güneşli havanın ardından yeni haftayla birlikte yağışlı ve serin hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşıldığı aktarılan tahminlere göre, 13 Ekim 2026 Salı gününden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 7-8 derece azalması beklenirken, özellikle 15 Ekim Perşembe günü yağış miktarının metrekareye 60 kilograma kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması, yağış görülmemesi bekleniyor. Salı günü başlayacağı tahmin edilen sağanakların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.
İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?
AKOM'un paylaşılan haftalık hava durumu tahminine göre İstanbul'da yağışlı sistemin 13 Ekim Salı günü etkisini göstermesi bekleniyor. Kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, sıcaklıkların ise önceki günlere göre düşüşe geçeceği öngörülüyor.
Salı günü metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 15 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise yağış miktarının artması ve sıcaklıkların 15-21 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
15 Ekim Perşembe günü yağış miktarı artacak
AKOM'un haftalık tahmininde en yüksek yağış miktarı 15 Ekim Perşembe günü için öngörülüyor. Bu tarihte İstanbul genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor.
14 Ekim Çarşamba günü için metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış tahmin edilirken, perşembe günü beklenen miktar önceki iki günün tahminlerinin üzerine çıkıyor. Yağışların şiddetindeki olası artışın güncel meteorolojik değerlendirmelerle takip edilmesi gerekiyor.
İstanbul'da sıcaklıklar 14 dereceye kadar düşecek
Yağışlı hava sisteminin etkisiyle İstanbul'da hava sıcaklıklarının da gerilemesi bekleniyor. Salı günü 22 dereceye kadar çıkması öngörülen sıcaklıkların, perşembe günü en yüksek 17 derece seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul 12-17 Ekim 2026 hava durumu tablosu
İstanbul haftalık hava tahmini
12–17 Ekim 2026 · AKOM'a atfedilen veriler
Tarih
Sıcaklık
Yağış miktarı
12 Ekim Pzt
Belirtilmedi
Yağış beklenmiyor
13 Ekim Sal
15–22 °C
5–15 kg/m²
14 Ekim Çar
15–21 °C
10–20 kg/m²
15 Ekim Per
14–17 °C
30–60 kg/m²
16 Ekim Cum
15–18 °C
Belirtilmedi
17 Ekim Cmt
14–19 °C
Belirtilmedi
Yağış miktarları metrekare başına kilogram cinsindendir. Kaynak metinde bulunmayan sıcaklık ve yağış değerleri eklenmemiştir.
Meteoroloji Türkiye genelinde hangi bölgelerde yağış bekliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne atfedilen değerlendirmelere göre ülke genelinde havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
İstanbul'da ise yeni haftanın ilk gününden itibaren hava koşullarının değişmesi, salı günüyle birlikte yağışların başlaması öngörülüyor. Yağışlı sistemin etkisi ve sıcaklık değerleri, hafta boyunca yayımlanacak güncel meteorolojik tahminlerle daha ayrıntılı olarak izlenebilecek.
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