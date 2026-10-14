İstanbul'da fırtına alarmı hangi ilçeler etkilenecek?
İstanbul'da fırtına alarmı hangi ilçeler etkilenecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Paylaşılan meteorolojik tahminlere göre rüzgârın hızının saatte 80 kilometreye, yağış miktarının ise bazı ilçelerde metrekareye 70 kilograma ulaşabileceği bildirildi. Çarşamba günü etkisini artırması beklenen yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Özellikle 13 ilçede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hava koşullarına ilişkin uyarılar öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 08:37
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 08:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Gün içerisinde aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor.
Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte aralıklı sağanak yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
İstanbul'da hangi ilçelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
AKOM'un paylaşılan tahminlerine göre İstanbul'un 13 ilçesinde metrekareye 40 ila 70 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Kuvvetli yağış beklenen ilçeler Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı bölgelerde bulunuyor.
Avrupa Yakası
Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece.
Anadolu Yakası
Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile.
İstanbul'un diğer ilçelerinde ise metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yağış miktarlarının ilçelere göre farklılık gösterebileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) aktarılan değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde Bilecik dışındaki kesimler, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında da kuvvetli yağış beklenirken Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği bildirildi. Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden saatte 40 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıkları düşecek
Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklık değişiminin yağışlı hava sisteminin etkili olduğu bölgelerde daha belirgin olması bekleniyor.
Toz taşınımı için de uyarı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağışa ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde su baskını, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgâra bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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İstanbul'da fırtına alarmı hangi ilçeler etkilenecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Paylaşılan meteorolojik tahminlere göre rüzgârın hızının saatte 80 kilometreye, yağış miktarının ise bazı ilçelerde metrekareye 70 kilograma ulaşabileceği bildirildi. Çarşamba günü etkisini artırması beklenen yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Özellikle 13 ilçede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hava koşullarına ilişkin uyarılar öne çıktı.
AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Gün içerisinde aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor.
Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte aralıklı sağanak yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
İstanbul'da hangi ilçelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
AKOM'un paylaşılan tahminlerine göre İstanbul'un 13 ilçesinde metrekareye 40 ila 70 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Kuvvetli yağış beklenen ilçeler Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı bölgelerde bulunuyor.
Avrupa Yakası
Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece.
Anadolu Yakası
Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile.
İstanbul'un diğer ilçelerinde ise metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yağış miktarlarının ilçelere göre farklılık gösterebileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) aktarılan değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde Bilecik dışındaki kesimler, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında da kuvvetli yağış beklenirken Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği bildirildi. Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden saatte 40 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıkları düşecek
Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklık değişiminin yağışlı hava sisteminin etkili olduğu bölgelerde daha belirgin olması bekleniyor.
Toz taşınımı için de uyarı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağışa ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde su baskını, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgâra bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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