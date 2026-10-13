İstanbul'da fırtına alarmı: 13 ilçede kuvvetli yağış!
İstanbul'da fırtına alarmı: 13 ilçede kuvvetli yağış!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisiyle kentte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşacağı, 13 ilçede ise metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 16:13
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 16:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Fırtına ve kuvvetli yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edebileceği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometre arasında değişmesi tahmin ediliyor.
13 ilçede metrekareye 70 kilograma kadar yağış bekleniyor
AKOM'un açıklamasında, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçeler için daha yüksek yağış miktarları öngörüldü. Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimleri ile Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan toplam 13 ilçede metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.
Kuvvetli yağış beklenen ilçeler şöyle sıralandı:
Avrupa Yakası: Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece.
Anadolu Yakası: Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile.
İstanbul'un diğer ilçelerinde ise yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
Balkanlar'dan soğuk hava geliyor
AKOM, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz'den ilerleyen yağışlı sistemlerin etkisine gireceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine dayandırılan bilgilere göre sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.
Yağışlı sistemin İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olacağı öngörülüyor. Kentteki hava koşullarının çarşamba sabahından perşembe öğle saatlerine kadar yakından takip edilmesi gerekiyor.
Yağış ve rüzgar tahminleri açıklandı
AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da beklenen hava koşulları şu şekilde:
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İstanbul'da fırtına alarmı: 13 ilçede kuvvetli yağış!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisiyle kentte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşacağı, 13 ilçede ise metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Fırtına ve kuvvetli yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edebileceği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometre arasında değişmesi tahmin ediliyor.
13 ilçede metrekareye 70 kilograma kadar yağış bekleniyor
AKOM'un açıklamasında, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçeler için daha yüksek yağış miktarları öngörüldü. Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimleri ile Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan toplam 13 ilçede metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.
Kuvvetli yağış beklenen ilçeler şöyle sıralandı:
Avrupa Yakası: Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece.
Anadolu Yakası: Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile.
İstanbul'un diğer ilçelerinde ise yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
Balkanlar'dan soğuk hava geliyor
AKOM, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz'den ilerleyen yağışlı sistemlerin etkisine gireceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine dayandırılan bilgilere göre sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.
Yağışlı sistemin İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin geniş bir bölümünde etkili olacağı öngörülüyor. Kentteki hava koşullarının çarşamba sabahından perşembe öğle saatlerine kadar yakından takip edilmesi gerekiyor.
Yağış ve rüzgar tahminleri açıklandı
AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da beklenen hava koşulları şu şekilde:
Meteorolojik veri
Beklenti
Fırtınanın kuvvetleneceği zaman
Çarşamba 09.00
Etkinin sürmesi beklenen dönem
Perşembe öğle saatlerine kadar
Rüzgar hızı
50–80 km/sa
13 ilçedeki yağış miktarı
40–70 kg/m²
Diğer ilçelerdeki yağış miktarı
20–40 kg/m²
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