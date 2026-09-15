İstanbul'da 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 09:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bayrampaşa'da bir panelvanda uyuşturucu olduğunu tespit etti.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin araca düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi pregabalin ele geçirildi.
Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 zanlı daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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İstanbul'da 486 kiloluk uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bayrampaşa'da bir panelvanda uyuşturucu olduğunu tespit etti.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin araca düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi pregabalin ele geçirildi.
Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 zanlı daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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