İsrail bağlantılı şebekeye operasyon! 248 şüpheliden 201’i gözaltında
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon! 248 şüpheliden 201’i gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında çalışma yürütülen 248 şüpheliden 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 20 farklı ülke vatandaşı bulunuyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:06
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 11:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında yakalanan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu tespit edildi.
20 farklı ülkenin vatandaşı gözaltında
Gözaltına alınan yabancı uyruklular arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı bulunuyor.
Listede Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşlarından ikişer kişinin yer aldığı belirtildi. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlarından ise birer kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Böylece operasyonda gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı uyruklu olduğu, bu kişilerin 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu bildirildi.
9 İsrail vatandaşının isimleri açıklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri de belli oldu.
Gözaltı listesinde Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal’ın bulunduğu belirtildi.
Soruşturmanın, uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında devam ettiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önceki açıklamasında, soruşturmanın forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddialarına ilişkin yürütüldüğü belirtilmişti.
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İsrail bağlantılı şebekeye operasyon! 248 şüpheliden 201’i gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında çalışma yürütülen 248 şüpheliden 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 20 farklı ülke vatandaşı bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında yakalanan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu tespit edildi.
20 farklı ülkenin vatandaşı gözaltında
Gözaltına alınan yabancı uyruklular arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı bulunuyor.
Listede Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşlarından ikişer kişinin yer aldığı belirtildi. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlarından ise birer kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Böylece operasyonda gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı uyruklu olduğu, bu kişilerin 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu bildirildi.
9 İsrail vatandaşının isimleri açıklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri de belli oldu.
Gözaltı listesinde Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal’ın bulunduğu belirtildi.
Soruşturmanın, uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında devam ettiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önceki açıklamasında, soruşturmanın forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddialarına ilişkin yürütüldüğü belirtilmişti.
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