İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Bakan Gürlek operasyonu duyurdu
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Bakan Gürlek operasyonu duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını ağlarına düşüren ve işlemleri 13 milyar liralık hacme ulaşan İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik MİT, Emniyet ve Interpol iş birliğiyle düzenlenen operasyonda 175 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 12:04
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 12:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yürütülen soruşturmalara ilişkin detayları paylaşan Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın kurumlar arası koordinasyonla yürütüldüğünü aktaran Gürlek, çalışmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Şebekenin uluslararası boyutuna ve tespit edilen bağlantılarına dikkat çeken Bakan Gürlek, "MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir" bilgisini verdi.
Yürütülen dolandırıcılık yöntemini detaylandıran Gürlek, yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiğini belirterek, "Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Şebekenin ulaştığı finansal hacme değinen Bakan Akın Gürlek, "Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir" dedi.
Düzenlenen operasyonun ayrıntılarını da paylaşan Gürlek, "Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir" ifadelerini kullandı.
Operasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, "Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamasını kararlılık mesajıyla tamamlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.
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İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Bakan Gürlek operasyonu duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını ağlarına düşüren ve işlemleri 13 milyar liralık hacme ulaşan İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik MİT, Emniyet ve Interpol iş birliğiyle düzenlenen operasyonda 175 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yürütülen soruşturmalara ilişkin detayları paylaşan Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın kurumlar arası koordinasyonla yürütüldüğünü aktaran Gürlek, çalışmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Şebekenin uluslararası boyutuna ve tespit edilen bağlantılarına dikkat çeken Bakan Gürlek, "MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir" bilgisini verdi.
Yürütülen dolandırıcılık yöntemini detaylandıran Gürlek, yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiğini belirterek, "Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Şebekenin ulaştığı finansal hacme değinen Bakan Akın Gürlek, "Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir" dedi.
Düzenlenen operasyonun ayrıntılarını da paylaşan Gürlek, "Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir" ifadelerini kullandı.
Operasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Bakan Gürlek, "Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamasını kararlılık mesajıyla tamamlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.
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