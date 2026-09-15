Silivri'deki gemi faciasında yeni gelişme yaşandı. Bulunan cenazenin gemi kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 13:05
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 13:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında bir ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denizde bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.
Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İS
Silivri'deki gemi faciasında yeni gelişme yaşandı. Bulunan cenazenin gemi kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında bir ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denizde bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.
Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
Çok Okunanlar