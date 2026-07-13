''İrade Bizim, Zafer Bizim''... Başkent Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz buluşması
''İrade Bizim, Zafer Bizim''... Başkent Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz buluşması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız.' ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:22
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 12:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un 10. yılında, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Başkent Millet Bahçesi'nde program gerçekleştirileceğini belirtti.
Milletin, 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağına işaret eden Duran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir."
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''İrade Bizim, Zafer Bizim''... Başkent Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz buluşması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız.' ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un 10. yılında, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Başkent Millet Bahçesi'nde program gerçekleştirileceğini belirtti.
Milletin, 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağına işaret eden Duran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir."
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