''İmralı'' iddialarına yalanlama... MHP Lideri Bahçeli: Villa diye bir şey yok
''İmralı'' iddialarına yalanlama... MHP Lideri Bahçeli: Villa diye bir şey yok
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İmralı'ya villa' iddialarını yalanladı. 250 metrekarelik bir konutun yapıldığını belirten Bahçeli, 'Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:43
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 15:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı teröristbaşı Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda yeni bir konut hazırlandığı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK"
Söz konusu yapının villa olmadığını söyleyen MHP Lideri Bahçeli, "Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli" ifadelerini kullandı.
"BİZİM ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, önümüzdeki seçimde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu belirtti. Bahçeli, "Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var." dedi.
"ÜÇ HİLALİN 2'Sİ TAMAM,SIRA 3'ÜNCÜDE"
Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu.
Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin normal olduğunu, bu ziyarette sıra dışı bir arama yapılmaması gerektiğini ifade etti.
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''İmralı'' iddialarına yalanlama... MHP Lideri Bahçeli: Villa diye bir şey yok
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İmralı'ya villa' iddialarını yalanladı. 250 metrekarelik bir konutun yapıldığını belirten Bahçeli, 'Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir' ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı teröristbaşı Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda yeni bir konut hazırlandığı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK"
Söz konusu yapının villa olmadığını söyleyen MHP Lideri Bahçeli, "Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli" ifadelerini kullandı.
"BİZİM ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, önümüzdeki seçimde MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu belirtti. Bahçeli, "Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var." dedi.
"ÜÇ HİLALİN 2'Sİ TAMAM,SIRA 3'ÜNCÜDE"
Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu.
"ERDOĞAN'IN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞMESİ NORMAL"
Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin normal olduğunu, bu ziyarette sıra dışı bir arama yapılmaması gerektiğini ifade etti.
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