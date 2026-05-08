''İmamoğlu Suç Örgütü''ne yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden 'kurgusal ihale sistematiği' kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 07:38
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 07:38
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş. isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
