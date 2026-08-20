İmamoğlu davasında dikkat çeken 8 milyon lira beyanı
İmamoğlu davasında dikkat çeken 8 milyon lira beyanı
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne iddiasına ilişkin 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68’inci duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada iş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü’ndeki bir projenin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira ödeme istendiğini öne sürdü. Davada sanıkların savunmaları ve suçlamalara ilişkin beyanları yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında da takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 18:31
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tutuksuz sanık Hamit Demir, savunmasında 2010 yılında Beylikdüzü’nde ilk projesini gerçekleştirirken Murat Çalık ile görüştüğünü söyledi. Demir, belediye seçimlerinin ardından Çalık ile yollarını ayırdıklarını ve başka bir kişiyle çalışmaya başladıklarını belirtti.
Projenin bulunduğu yaklaşık 45 dönümlük arazide hacizler ve davalar bulunduğunu aktaran Demir, araziyi satın almadan önce Çalık’a danıştığını ifade etti. Demir’in beyanına göre Çalık, arazinin sorunlu olduğunu ve sorunları aşabilmesi halinde satın alma kararının kendisine ait olduğunu söyledi.
8 milyon liralık ödeme iddiası
Demir, satın alma sürecinin ardından dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2015 yılında görüştüğünü belirtti. Görüşmede projenin ruhsatlandırılması konusunda destek istediğini söyleyen Demir, İmamoğlu’nun kendisine yardımcı olunacağını ifade ettiğini aktardı.
Demir, 2017 yılında ruhsat işlemleri sırasında Belediye Gelirler Müdürlüğüne gittiğinde belediyeye ödeme yapması gerektiğinin kendisine söylendiğini öne sürdü. Bir belediye başkan yardımcısının kendisini başka bir kişiye yönlendirdiğini belirten Demir, bu kişinin kendisine, “8 milyon bize bir ödeme yaparsanız bu konuda size destek oluruz” dediğini iddia etti.
Ödemeyi yapmak zorunda kaldığını savunan Demir, o tarihte yeterli nakdinin bulunmadığını söyledi. Demir, daha sonraki süreçte kısmen daire, kısmen para yoluyla ödeme yaptığını ve ruhsatlarını aldığını ifade etti.
Demir, mutabakatın ardından işlemleri şirket yöneticilerine bıraktığını, daire devirleri, çekler ve ödemelerin yöneticiler aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çapraz sorguda toplam tutarın sorulması üzerine Demir, miktarın 8 milyon lira olduğunu belirtti.
Aksoy beraatini talep etti
Duruşmada savunma yapan bir diğer sanık Aksoy, iddianamede yer alan 27’nci eylem kapsamında kendisine “irtikap” suçlaması yöneltildiğini söyledi. Suç tarihi olarak Mart 2023’ün gösterildiğini belirten Aksoy, 6 Şubat depremlerinin ardından İBB’nin afet koordinasyon çalışmalarında Hatay’da görev yaptığını ve 7-8 ay İstanbul’a gelmediğini ifade etti.
Aksoy, sağlık durumu nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmasını ve hakkındaki suçlamadan beraatini talep etti.
Keleş örgüt suçlamasını reddetti
Tutuksuz sanık eski İBB personeli Şehide Zehra Keleş de soruşturma kapsamında “İBB Hanem” projesi nedeniyle gözaltına alındığını ancak söz konusu projenin ekibinde yer almadığını söyledi.
Keleş, iddianamede örgüt şeması olarak gösterilen yapının kendi çalışma düzeniyle örtüşmediğini savundu. Şemada birlikte çalışmadığı ve tanımadığını söylediği kişilerle ilişkilendirildiğini belirten Keleş, bu kişilerle telefon görüşmesi, mesajlaşma veya e-posta iletişiminin bulunmadığını ifade ederek beraatini istedi.
Kasapoğlu telefon hattına ilişkin savunma yaptı
Tutuksuz sanık İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ise iddianameye konu telefon hattının Ekrem İmamoğlu’nun siyasi çalışmalarının önceki dönemlerinden itibaren kullanılan bir hat olduğunu belirtti.
Kasapoğlu, hattın saha ve seçim çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler için kullanıldığını, yanında bulunan nöbetçi personel tarafından da kullanılabildiğini söyledi. Söz konusu hattın yaklaşık 2-2,5 yıldır kullanılmadığını ifade etti.
Hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Kasapoğlu, iddia edilen örgüt yöneticileri ve üyeleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Kendisinin İBB’deki görev ve organizasyon yapısı kapsamında çalıştığını belirtti.
Duruşmada tutuksuz sanıklar Yusuf Kaya, Erdoğan Göğen ve Gülant Candaş’ın da savunmaları alındı. Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.
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İmamoğlu davasında dikkat çeken 8 milyon lira beyanı
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne iddiasına ilişkin 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68’inci duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada iş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü’ndeki bir projenin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira ödeme istendiğini öne sürdü. Davada sanıkların savunmaları ve suçlamalara ilişkin beyanları yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında da takip edilecek.
Tutuksuz sanık Hamit Demir, savunmasında 2010 yılında Beylikdüzü’nde ilk projesini gerçekleştirirken Murat Çalık ile görüştüğünü söyledi. Demir, belediye seçimlerinin ardından Çalık ile yollarını ayırdıklarını ve başka bir kişiyle çalışmaya başladıklarını belirtti.
Projenin bulunduğu yaklaşık 45 dönümlük arazide hacizler ve davalar bulunduğunu aktaran Demir, araziyi satın almadan önce Çalık’a danıştığını ifade etti. Demir’in beyanına göre Çalık, arazinin sorunlu olduğunu ve sorunları aşabilmesi halinde satın alma kararının kendisine ait olduğunu söyledi.
8 milyon liralık ödeme iddiası
Demir, satın alma sürecinin ardından dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2015 yılında görüştüğünü belirtti. Görüşmede projenin ruhsatlandırılması konusunda destek istediğini söyleyen Demir, İmamoğlu’nun kendisine yardımcı olunacağını ifade ettiğini aktardı.
Demir, 2017 yılında ruhsat işlemleri sırasında Belediye Gelirler Müdürlüğüne gittiğinde belediyeye ödeme yapması gerektiğinin kendisine söylendiğini öne sürdü. Bir belediye başkan yardımcısının kendisini başka bir kişiye yönlendirdiğini belirten Demir, bu kişinin kendisine, “8 milyon bize bir ödeme yaparsanız bu konuda size destek oluruz” dediğini iddia etti.
Ödemeyi yapmak zorunda kaldığını savunan Demir, o tarihte yeterli nakdinin bulunmadığını söyledi. Demir, daha sonraki süreçte kısmen daire, kısmen para yoluyla ödeme yaptığını ve ruhsatlarını aldığını ifade etti.
Demir, mutabakatın ardından işlemleri şirket yöneticilerine bıraktığını, daire devirleri, çekler ve ödemelerin yöneticiler aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çapraz sorguda toplam tutarın sorulması üzerine Demir, miktarın 8 milyon lira olduğunu belirtti.
Aksoy beraatini talep etti
Duruşmada savunma yapan bir diğer sanık Aksoy, iddianamede yer alan 27’nci eylem kapsamında kendisine “irtikap” suçlaması yöneltildiğini söyledi. Suç tarihi olarak Mart 2023’ün gösterildiğini belirten Aksoy, 6 Şubat depremlerinin ardından İBB’nin afet koordinasyon çalışmalarında Hatay’da görev yaptığını ve 7-8 ay İstanbul’a gelmediğini ifade etti.
Aksoy, sağlık durumu nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmasını ve hakkındaki suçlamadan beraatini talep etti.
Keleş örgüt suçlamasını reddetti
Tutuksuz sanık eski İBB personeli Şehide Zehra Keleş de soruşturma kapsamında “İBB Hanem” projesi nedeniyle gözaltına alındığını ancak söz konusu projenin ekibinde yer almadığını söyledi.
Keleş, iddianamede örgüt şeması olarak gösterilen yapının kendi çalışma düzeniyle örtüşmediğini savundu. Şemada birlikte çalışmadığı ve tanımadığını söylediği kişilerle ilişkilendirildiğini belirten Keleş, bu kişilerle telefon görüşmesi, mesajlaşma veya e-posta iletişiminin bulunmadığını ifade ederek beraatini istedi.
Kasapoğlu telefon hattına ilişkin savunma yaptı
Tutuksuz sanık İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ise iddianameye konu telefon hattının Ekrem İmamoğlu’nun siyasi çalışmalarının önceki dönemlerinden itibaren kullanılan bir hat olduğunu belirtti.
Kasapoğlu, hattın saha ve seçim çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler için kullanıldığını, yanında bulunan nöbetçi personel tarafından da kullanılabildiğini söyledi. Söz konusu hattın yaklaşık 2-2,5 yıldır kullanılmadığını ifade etti.
Hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Kasapoğlu, iddia edilen örgüt yöneticileri ve üyeleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Kendisinin İBB’deki görev ve organizasyon yapısı kapsamında çalıştığını belirtti.
Duruşmada tutuksuz sanıklar Yusuf Kaya, Erdoğan Göğen ve Gülant Candaş’ın da savunmaları alındı. Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.
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