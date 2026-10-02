İletişim Başkanı Duran: Temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması
İletişim Başkanı Duran: Temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 15:55
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 15:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Toplantıda, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin net yatırım tutarının hesaplanması, ödeme süreci ve takvimi ile gerekli ikincil düzenlemelerin ele alındığını hatırlatan Duran, şunları kaydetti:
"Sermaye piyasalarımızın güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı üzerindeki çalışmalar da sürdürülüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili tüm kurumlarımız bu hedef doğrultusunda eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."
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İletişim Başkanı Duran: Temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Toplantıda, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin net yatırım tutarının hesaplanması, ödeme süreci ve takvimi ile gerekli ikincil düzenlemelerin ele alındığını hatırlatan Duran, şunları kaydetti:
"Sermaye piyasalarımızın güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı üzerindeki çalışmalar da sürdürülüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda temel önceliğimiz, yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili tüm kurumlarımız bu hedef doğrultusunda eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."
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