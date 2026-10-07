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İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pursaklar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 10:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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