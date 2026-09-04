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İki ayrı suçtan soruşturma! Oya Lale Arslan'a gözaltı kararı

Sosyal medyada yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sunucu Oya Lale Arslan gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 14:29
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 14:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İki ayrı suçtan soruşturma! Oya Lale Arslan'a gözaltı kararı

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

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