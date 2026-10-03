İçişleri Bakanlığı koordinesinde 75 ilde düzenlenen dev uyuşturucu operasyonlarında 985 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ile 1,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 bin 863 personelin katıldığı operasyonlarda gözaltına alınan 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:35
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 11:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, 75 ilde emniyet güçleri tarafından son 10 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen dev operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlar kapsamında 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar 75 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona 1.945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Sokak aralarını zehir tacirlerinden temizlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda yakalanan 1.297 şüpheliden 714'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Operasyona ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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İçişleri Bakanlığı'ndan 75 ilde operasyon! 1.297 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 75 ilde düzenlenen dev uyuşturucu operasyonlarında 985 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ile 1,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 bin 863 personelin katıldığı operasyonlarda gözaltına alınan 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, 75 ilde emniyet güçleri tarafından son 10 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen dev operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlar kapsamında 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1.297 şüpheliden 714'ü tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar 75 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona 1.945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Sokak aralarını zehir tacirlerinden temizlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda yakalanan 1.297 şüpheliden 714'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Operasyona ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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