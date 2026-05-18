İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği iddia edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operanda 57 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.
Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği iddia edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operanda 57 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.
Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Çok Okunanlar